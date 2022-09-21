Рассмотрено ходатайство об изменении на домашний арест меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении руководителя интернет-телевидения «Xural» Аваза Зейналлы.

Ходатайство было рассмотрено сегодня в Бинагадинском районном суде под председательством судьи Вюсала Тагиева.

Суд пришел к выводу, что нет оснований для изменения меры пресечения, избранной в отношении А.Зейналлы, поэтому не удовлетворил ходатайство.

Отметим, по информации Генеральной прокуратуры, следствием были выявлены основания для подозрения в том, что в августе 2022 года гендиректор ООО «Xural Yayınları» Зейналлы Аваз Тапдыг оглу получил от бывшего председателя Наблюдательного совета компании «Baku Steel Company» Мамедова Расима Хикмет оглу, уголовное дело которого рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям, посредством его адвоката Садыгова Эльчина Али оглу взятку в размере 20 000 манатов, пообещав не распространять о нем материалы оскорбительного характера и подготовить соответствующие передачи для формирования положительного имиджа о нем.

На основании собранных первичных доказательств Аваз Зейналлы и Эльчин Садыгов были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых соответственно по статье 311.3.3 и по статьям 32.5, 311.3.3 УК, им было предъявлено соответствующее обвинение. Решением Бинагадинского районного суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Несколько дней назад по решению Бакинского апелляционного суда Эльчин Садыгов был отпущен под домашний арест.