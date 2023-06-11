В Украине в ближайшее время исчезнут арбузы и помидоры, так как, взорвав дамбу Каховской ГЭС, оккупанты фактически уничтожили систему орошения правого и особенно левого берега Херсонской области.

Как пишет «OBOZREVATEL», по словам председателя Союза украинских крестьян Ивана Томича, Херсонская область потеряла 90% высоких и стабильных урожаев, которые собирала благодаря оросительной системе.

Урожай арбузов, который мог быть собран в этом году, полностью уничтожен. 94% орошаемых земель Херсонщины остались без орошения и уже через год херсонские степи, где выращивали зерновые, масличные культуры, арбузы, помидоры будут непригодны без отлаженной системы оросительных каналов.