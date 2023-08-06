«Барселона» не соглашается на трансфер Неймара, несмотря на его доступность.

Как утверждает Mundo Deportivo, каталонскому клубу в очередной раз предложили подписать форварда, и такие предложения поступают постоянно.

Однако тренерский штаб во главе с Хави не поддерживает идею приобретения бразильца. В его мастерстве не сомневаются, но есть опасения, что он может испортить «семейную атмосферу».

Утверждается, что, если судить по нынешней ситуации, трансфер Неймара в «Барселону» станет большой неожиданностью.

Следует отметить, что сегодня в статье Mundo Deportivo, основанной на информации журналиста Мабхута Аль-Марри, сообщалось о намечающемся переходе нападающего в состав «блауграны». (sports.ru)