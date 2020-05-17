Хакеры потребовали $42 млн, угрожая опубликовать компромат на Трампа

Хакеры раскрыли часть сведений, которые якобы могут помешать президенту США Дональду Трампу переизбраться в ноябре на второй срок. Об этом сообщил в воскресенье журнал Forbes.

По сведениям его источников, группа интернет-мошенников, называющих себя REvil, предположительно, получила конфиденциальные данные, взломав базу данных адвокатской фирмы из Нью-Йорка, возглавляемой юристом Алленом Грабмэном. Эта фирма и Грабмэн не связаны с американским лидером и не вела с ним дел.

На минувшей неделе хакеры вымогали $21 млн за документы, компрометирующие таких исполнителей, как Леди Гага, Мадонна, Мэрайя Кэри, группа U2 и других артистов, являющихся клиентами адвокатской фирмы. Потом киберпреступники потребовали $42 млн, угрожая опубликовать компромат на Трампа.

Фирма, указывает журнал, отказалась вступать в переговоры с вымогателями, руководствуясь тем, что ФБР классифицирует их действия как акт международного терроризма. (ТАСС)