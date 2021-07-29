Делегация во главе с губернатором штата Оклахома (США) Кевином Ститтом посетила освобожденный от оккупации Зангиланский район. В ходе поездки, организованной министерством сельского хозяйства, члены делегации ознакомились с работой, проделанной в рамках проекта «умное село».

Как сообщили в четверг Trend в минсельхозе, для американской делегации, посетившей строительную площадку в селе Биринджи Агалы, была проведена презентация проекта «умное село». Было отмечено, что пилотный проект охватывает три села Зангиланского района. Реализация проекта будет осуществляться в основном по 5 компонентам. Это – жилищный сектор, производство, социальные услуги, «умное сельское хозяйство» и альтернативная энергия. На территории в первую очередь предусмотрено возведение с использованием инновативных строительных материалов 200 домов. Инженерные коммуникации, системы отопления в домах также будут основываться на умных технологиях. В этих селах планируется построить современные школы, детские сады, поликлиники и центры электронного управления, сформировать инфраструктуру туризма. Все жилые дома, социальные объекты, административные здания и здания объектов общественного питания, процессы переработки и производства сельскохозяйственной продукции будут обеспечиваться альтернативными источниками энергии.

Губернатор Ститт сказал, что значительная часть энергии, потребляемой в его штате, поступает из альтернативных источников. Он высоко оценил использование альтернативных источников энергии в проекте «умное село», добавив, что рад возможности ознакомиться с проделанной работой на месте.

Отметим, что делегация штата Оклахома находится с визитом в Азербайджане по приглашению минсельхоза. В состав делегации, возглавляемой губернатором Кевином Ститтом, входят генерал-майор Национальной гвардии США, генерал-адъютант штата Майкл Томпсон, бригадный генерал Джон Харрисон и другие официальные лица. В ходе визита делегация провела многочисленные встречи в Баку, посетила Гаджигабульский, Гобустанский и Зангиланский районы. На завтра запланирована поездка делегации в Гянджу.