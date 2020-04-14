Губернатор Нью-Йорка готов не подчиниться Трампу

Комментируя планы правительства США по открытию экономики страны на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что не подчинится соответствующему распоряжению президента США Дональда Трампа, если снятие ограничений будет означать «угрозу здоровью населения». «Если он даст мне распоряжение снова открыть экономику так, что это подвергнет опасности здоровье населения в моем штате, я этого делать не буду», — цитирует Куомо информагентство Reuters во вторник, 14 апреля.

«Мы можем начать планировать открытие экономики, но это надо делать осторожно, потому что иначе это выйдет нам боком, как мы уже наблюдали в других местах по всему миру», — сказал Куомо также в интервью телеканалу CNN.

13 апреля на прошедшем в Белом доме брифинге по коронавирусу Трамп заявил, что президент США обладает «абсолютными полномочиями» в вопросе введения или снятия в отдельных штатах ограничений, связанных с распространением COVID-19.

Однако после этого несколько правовых экспертов, опрошенных журналистами CNN, заявили, что это не соответствует действительности и решение о введении и снятии ограничений, связанных с пандемией коронавируса относятся к компетенции властей штатов. (DW)