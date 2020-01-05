Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе, сообщает РИА Новости.

Национальной ассамблеи, ранее подконтрольной венесуэльской оппозиции, проголосовали за назначение нового руководства законодательного органа, сообщил teleSUR.

По информации телеканала, кресло спикера вместо провозгласившего себя президентом страны Хуана Гуаидо займет провластный депутат Луис Парра.

Срок полномочий нового руководства составит два года: на парламентский период 2020-2021 годов.

При этом в заседании и голосовании не принимали участие действующие руководители собрания, включая Гуаидо. Он ранее отмечал, что правоохранители заблокировали доступ для ряда депутатов в здание парламента, где проходили выборы нового спикера.

Телеканал Noticias RPTV сообщил, что в момент голосования депутаты, среди которых большинство представляло провластный блок, не набрали необходимого кворума для избрания нового руководства органа.