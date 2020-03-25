Грузинский минздрав закупил 1000 быстрых тестов специально для пациентов Марнеули

По информации главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе, в Марнеули доставлено 1000 быстрых тестов, которые предназначены для местного населения.

Как пояснила министр здравоохранения в беседе с журналистами, срок тестирования у них сокращен с 6-ти часов до полутора часа, что позволит лучше управлять на первом этапе потоками пациентов.

«На данном этапе доставлено 1000 тестов, и мы ожидаем в конце недели дополнительно еще 3000 тестов, а затем еще 5000. В общей сложности договор оформлен на 200 000 тестов, которые прибудут в Грузию поэтапно. Вы знаете, что в мире дефицит тестов, соответственно, их весьма сложно собрать и закупить, однако, несмотря на это, мы сумели заключить договор на 200 000 тестов. 1000 тестов предназначены лишь для пациентов Марнеули, поскольку там высокий риск и, исходя из эпидемиологической ситуации, тесты будут сделаны в Марнеули», — отметила Екатерина Тикарадзе.