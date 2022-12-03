МИД Грузии выступил с заявлением, в котором осудил поездку в Абхазию председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.

«Министерство иностранных дел Грузии решительно осуждает прибытие председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина в оккупированный регион Абхазии в нарушение государственной границы Грузии.

Это представляет собой очередное грубое нарушение со стороны Москвы основных принципов и норм международного права, продолжение политики посягательства на территориальную целостность суверенного государства и международные обязательства. В том числе, это еще один факт игнорирования соглашения о прекращении огня, подписанного 12 августа 2008 года», — говорится в заявлении.

Володин прибыл в Сухуми 1 декабря, в Москве поездку позиционировали как «официальный визит». В программе было заявлено выступление Володина перед депутатами местного Народного собрания и встреча с де-факто спикером парламента. (newsgeorgia.ge)

