Группа представителей СМИ Латинской Америки находится с визитом в Гяндже.

Журналисты посетят районы, где во время Отечественной войны от ракет, выпущенных армянами по Гяндже, погибли и получили ранения гражданские лица.

Сопровождающие их местные чиновники предоставят представителям иностранных СМИ информацию о произошедшем.

В поездке принимают участие редактор мексиканской газеты El Universal Габриэль Мойссен, ведущий Колумбийского телеканала Impacto Mundo и корреспондент нескольких информационных агентств Роберто Тробахо, известный журналист из Перу, вице-президент федерации журналистов Перу Рикардо Санчес, директор престижной перуанской газеты La Razon и новостного портала Prensa21 Карлос Линарес и ведущий канала Horizontes TV из Коста-Рики Денис Мора Гусман.

После Гянджи они отправятся в Агдам.