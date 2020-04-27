Гран-при Франции «Формулы-1» отменен

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» во Франции отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают организаторы этапа.

Гран-при Франции был запланирован на 26-28 июня. В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон продлил до середины июля меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

«Мы находимся в тесном контакте с французским промоутером, отслеживая развитие ситуации [с коронавирусом], — заявил исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри. — Отмена Гран-при Франции разочарует наших болельщиков и все сообщество «Формулы-1», но мы полностью поддерживаем решение, принятое французскими властями, и надеемся вскоре вернуться на трассу «Поль Рикар».

Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен Гран-при Монако, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Согласно расписанию, теперь ближайший этап должен пройти в Австрии 5 июля. Российский этап запланирован на 25-27 сентября. Также в понедельник организаторы Гран-при Великобритании (17-19 июля) объявили, что планируют провести этап без зрителей, если гонка не будет отменена.(ТАСС)