Вчера глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил посла США в Анкаре в попытках «взбудоражить» Турцию и призвал «убрать грязные руки» от его страны. Турецкий министр в частности заявил: «Я говорю американскому послу: я знаю, каким журналистам вы заказывали статьи, уберите свои грязные руки от Турции. Я говорю вам очень четко: уберите свои грязные руки от Турции! Я прекрасно знаю, какие игры вы затеваете, мне известен каждый ваш шаг и как вы хотите запутать Турцию. Уберите свои грязные руки, эти ухмыляющиеся лица в масках подальше от Турции».

Сойлу ранее также заявил, что ряд стран Запада развязали против его страны «психологическую войну», закрывая свои диппредставительства под предлогом террористической угрозы, но не предоставляя при этом каких-либо доказательств.

На резкие заявления Сойлу ответил представитель Госдепартамента США: «Любые намеки на то, что правительство США участвует или поддерживает усилия, направленные на то, чтобы посеять смуту в Турции не соответствуют действительности».

В письменном ответе на вопрос турецкого корреспондента «Голоса Америки» о заявлении Сойлу, представитель Госдепа заявил, что Турция является давним и ценным союзником по НАТО и партнером США в области безопасности.

«Любые намеки на то, что правительство США участвует или поддерживает усилия по запутыванию Турции, являются ложными. Турция является давним и ценным союзником НАТО и партнером США в области безопасности. Государственный департамент США не имеет более высокого приоритета, чем защита и безопасность граждан США за границей. Посольства и консульства США за рубежом выпускают оповещения, чтобы информировать граждан США в режиме реального времени об определенных событиях и изменениях, происходящих в регионе. Это делается независимо от двусторонних политических или экономических соображений».