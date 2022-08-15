Пожар, вспыхнувший в Шахдагском национальном парке, в лесной местности в Габалинском районе, локализован, к тушению огня привлечен вертолет.

Пожар, вспыхнувший на лесистой местности на вершине высокой горы на территории села Тиканлы, продолжается.

К настоящему времени в лесном массиве Тиканлы, находящемся на территории Шахдагского нацпарка, выгорело 1 га территории. К тушению пожара привлечены более 100 сотрудников местных структур МЧС и МЭПР, один вертолет. Пожар локализован. В связи с тем, что пожар вспыхнул на высокогорной местности со сложным рельефом, использование пожарных машин для тушения огня невозможно. Тушение пожара осуществляется преимущественно вручную.

***19:07

На территории Шахдагского национального парка в Габалинском районе начался пожар, осуществляются меры по его тушению, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Официальный представитель местной структуры МЭПР Акиф Мамедов отметил, что пожар начался в горной местности, поэтому возникли трудности в привлечении на территорию техники. По его словам, в основном пожар тушится вручную: «В настоящее время пожар пытаются потушить местные структуры МЭПР, сотрудники Госслужбы пожарного надзора МЧС».