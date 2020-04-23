Год Зеленского – и этот с реформами не торопится

Год назад, в апреле 2019 года Владимир Зеленский выиграл президентские выборы в Украине. 73% избирателей сказали ему «да» во втором туре.

Надежды на этого политика нового толка (он, как известно, телевизионный комик) возлагали и в Украине, и на Западе. И пришло время подводить первые итоги – что из обещанного новый лидер крупной европейской страны довел до конца. Как ни печально это признавать, совсем не многое.

Неоспоримое достижение у Зеленского пока только одно — обмен пленными. Несколько раз ему удалось договориться об этом с агрессором. Тем не менее, представляется маловероятным, что война в Донбассе закончится в скором времени. Не предвидится и возвращение аннексированного Крымского полуострова, несмотря на нормы международного права и антироссийские санкции. Более того, с 2018 года Крым с российской территорией соединяет мост, а Москва контролирует Керченский пролив, что мешает торговле в украинских портах на Азовском море.

Но вот продвинутый им закон о купле и продаже земли непопулярен, а главное — коррупция и развал экономики никуда не делись. Непонятно, чем практически он занимался большую часть 2019 года, но в начале нынешнего марта Зеленскому пришлось сместить правительство под руководством 35-летнего юриста Алексея Гончарука. На посту премьер-министра его сменил 44-летний экономист Денис Шмыгаль, занимавший руководящие посты на различных предприятиях, а также в государственных структурах на региональном уровне. Нынешние министры финансов и здравоохранения уже третьи за год.

Задачи по совершенствованию экономики, борьбе с коррупцией и ослаблению влияния олигархов на политиков по-прежнему актуальны, отмечает испанская El País. При этом, только в 2020 году Украина должна выплатить 17 миллиардов долларов в счет внешнего долга.

А получение денег от МВФ, которые позволят Украине избежать надвигающегося дефолта, зависит от двух спорных законов. Первый был принят в конце марта, он регулирует деятельность на рынке сельскохозяйственных земель. Благодаря этому закону с июля 2021 года граждане Украины смогут заключать договоры купли-продажи на земли площадью до 100 гектаров. Один человек сможет владеть участком площадью не более 10 тысяч га. Юридические лица начнут участвовать в деятельности рынка с июля 2024 года. Каким бы ни был результат будущего референдума о возможности заключать договоры купли-продажи с иностранцами, граждане России не смогут купить земли на Украине.

Второй закон, который необходимо принять для получения кредита от МВФ, состоит в том, чтобы помешать бывшим владельцам банков, национализированных государством, выкупить их после оздоровления. Настоящая цель — не позволить олигарху Игорю Коломойскому вернуть «Приватбанк», национализированный Порошенко из-за нарушений. Для Зеленского, который раньше сотрудничал с Коломойским, этот закон — испытание на прочность. Банкир имеет очень большое влияние в Верховной Раде. И среди тех, кто выступает против закона, — депутаты правящей партии «Слуга народа». Это еще один минус устойчивости Зеленского.

Конечно, все это прекрасно понимает и сам президент. Оценки деятельности нелестные, и значит надо что-то делать.

Но были ли вообще у этого человека изначально возможности и желание сделать что-то больше того, что он смог до сих пор? И не похож ли он на очередного популиста, главным для которого было оказаться на вершине власти – и все. Таковыми, как показывает время, оказались «революционеры» Ющенко и Порошенко.

Осознавая все это, Зеленский решил, что самое время запустить в очередной раз «надежду на лучшее» — тему Саакашвили. Известные киевские СМИ распространили уже новость, что экс-президенту Грузии предложили должность вице-премьера по реформам в правительстве. Голосование по нему может состояться уже в пятницу в Верховной Раде.

И уже несколько источников из власти сообщили журналистам, что должность в Кабинете министров экс-губернатору Одесской области предложил сам президент.

Но на этом Зеленский не остановился. Заодно он попытался уверить всех, что и Донбасс вернет. Согласно сообщениям киевских СМИ, он выразил уверенность, что до конца его президентского срока конфликт в Донбассе будет разрешен, и в ближайшее время менять тактику работы в этом направлении не будет.

Понятно, что могут значить такие ходы «в последний момент». То есть весь год можно было тянуть и не торопиться с реформами, зная, что в стране есть опытный политик, мастер преобразований Саакашвили, который рад помочь, и вдруг вспомнить о нем как раз в момент наибольшего привлечения общественного внимания к фигуре президента. И точно так же с Донбассом: подбросить народу лишних обещаний – а вдруг поверят.

А меж тем, если б президентские выборы в Украине состоялись сейчас, то за Владимира Зеленского проголосовали бы на треть меньше украинцев, чем в прошлом году. С рекордных 73% избирателей, поддержавших его тогда, президент растерял за первый год в должности значительную часть сторонников.