Напомним, что известный русский писатель, автор «Лолиты» Владимир Набоков в своих лекциях о русской литературе заметил, что в лице Федора Достоевского русская литература потеряла великого драматурга. Действительно, если бы пришлось оценивать творчество Достоевского двумя словами, можно было использовать словосочетение психологическая драма, потому что в произведениях великого писателя отсутствуют описание природы и схожих явлений.

Уходящим годам тоже можно давать краткую характеристику — напряженные или же умеренные. Известие об объявлении прошедшего года решением ЮНЕСКО годом Достоевского, признаться, встретили весьма символично, потому как последние годы проходят весьма напряженно, конечно, в первую очередь — из-за пандемии.

О наступающем годе пока ничего конкретного сказать не можем. Да, все надеялись, что в этом году будет покончено с пандемией. Но как только заканчивается один год и начинается новый, сразу же появляется более заразная разновидность коронавируса…

Но мы не врачи и не биологи, а политические аналитики, и наступающий год нас интересует больше с политической точки зрения. Что обещает нам новый год? Конечно, мы в первую очередь ждем продвижения в карабахской плоскости. Уже все считают, что необходимо подписать мирный договор между Азербайджаном и Арменией, надо сделать первые серьезные шаги в направлении открытия Зангезурского коридора. Но будет ли? Как говорится, надеемся, потому что схожие ноты мы услышали даже на последнем Брюссельском саммите. И ранее, на сочинской встрече стороны выразили намерения продвинуться в этих направлениях. Считается, что Москва также заинтересована в подписании мирного договора и в открытии Зангезурского коридора, т.к. у Кремля нет оснований быть недовольным Баку, ведь Азербайджан в Брюсселе, на последнем саммите «Восточного партнерства» не подписал договор с ЕС.

Конечно, есть мнение, что Кремль не очень-то заинтересован в скорейшем разрешении проблемы, потому как в этом случае возникнет резонный вопрос: есть ли нужда в миротворцах России? А может лучше остановить их деятельность?

Но, признаться, мы не очень-то четко и ясно представляем детали последнего вопроса. А может прекращение деятельности своих миротворцев Россия будет обусловливать вступлением Баку в Евразийский Союз?

Пока ничего утверждать не можем, надо подождать. А вдруг формула «ни ЕС и ни Евразийский Союз» для Кремля станет более приемлемой? Еще раз повторяем, что не стоит торопиться с поспешными выводами, лучше чуточку подождать.

Что же касается процессов на всем постсоветском пространстве, наибольшую тревогу вызывают российско-украинские отношения. Русские хоть и говорят, что не хотят воевать, ясно чувствуется, что Кремль жаждет войны – российское небо пахнет порохом. Да, россияне заявляют, что они не являются стороной в украинском вопросе и Восточную Украину поддерживают только в политическом и дипломатическом планах. Мы также хотели бы верить в это, но, во-первых, конечно, все вовсе не так, во-вторых, если так, тогда почему Россия перемещает свои войска к границам Украины? Помнится, схожая ситуация была перед аннексией Крыма – тогда мы писали, что Россия жаждет войны. В общем, так и случилось – Россия взяла Крым, и большая война не получилась по той простой причине, что Киев не смог или же не стал оказывать серьезное сопротивление…

Тут вспоминается другая весьма интересная деталь. Статью мы начали литературными заметками. Поэтому, нам в конце хочется вспомнить другого писателя. Да, это Гоголь, о котором даже Достоевский писал, что все мы вышли из гоголевской «Шинели». Нам же интересно другое обстоятельство. Если Гоголь был бы жив, чью же сторону он бы занял: России или Украины?..