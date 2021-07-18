Так уж повелось, что многие, услышав или прочитав слово в заголовке, вовсе не думают о «чудесных» творениях природы, биологических крошечных паразитах, а точнее – яйцах вшей, призвание которых — ждать своего часа, и когда наступит время, присосаться к телу своей жертвы и вдоволь насладиться красной жидкостью, текущей в его жилах. На ум сразу же приходят «гниды» двуногие, коих при каждой общественной формации и всех этапах развития человечества было предостаточно. К сожалению, и наше общество такими гнидами не обделено…

В эти дни в азербайджанском сегменте социальных сетей широко обсуждается конфуз, случившийся в Исмаиллинском районе. Автобус с детьми шехидов, направлявшийся в рамках благотворительной акции в Габалу, остановился возле центра отдыха «Шохлат оглы» (Şöhlət oğlu).

Сопровождавшие попросили администрацию позволить детям героев воспользоваться туалетом, — дорога-то дальняя, а среди пассажиров есть и совсем маленькие. И каково же было удивление, когда в ответ прозвучало категорическое «нет!». Все просьбы и мольбы не привели к желаемому. Владельцы отказались даже от предложенных денег. Пришлось детям шехидов отправится восвояси, искать более добрых и совестливых дяденек… Ну, каким ещё подходящим эпитетом можно наградить такие существа (о нецензурных выражениях речь не идёт)? Конечно же ГНИДА! А как иначе назвать тех, кто именно благодаря отцам этих детишек вольготно ходят по этой земле и пожинают плоды победы, добытой ими, а сами творят такую подлость? Присосалась эта гнида и пьёт кровь. Неужели этот райский уголок нашей родины оккупировали армяне, а нам ничего не известно? Просто в голове не укладывается, что на такое способны были азербайджанцы…

Раз речь зашла о гнидах, как не вспомнить о выдающих себя за журналистов биологических организмах, вымогающих у семей шехидов деньги? Причём прикарманивали они из пособий, которые государство выплачивает родителям героев за потерю сына. Одно слово — кощунство. Да, знаем: бывали, есть и будут всегда и предатели родины, и шпионы, и перебежчики. Понимаем это умом, но вот душа всё равно не принимает, сердце отторгает это бытие, как самый смертоносный микроб.

Конечно, по мере возможностей таких гнид следует наказывать, ну, насколько это позволяет Законодательство. Ведь если горе-журналистов, взяточников и можно привлечь к ответственности, то относительно «туалетных барыг» подходящей статьи пока нет. И поэтому в дело должны вмешаться простые граждане. А как наказать тех, кто грудью встал на защиту сортира? Естественно, на таких нравоучения и различные моральные увещевания никакого воздействия не окажут, с них как с гуся вода. Гниду можно урезонить, лишь оторвав от кровеносной жилы. Стоит лишь несколько дней посетителям объезжать стороной подобные заведения, и хозяев тут же настигнет молниеносное прозрение. Да, только так. С гнидами следует бороться каждому, по мере своих сил и возможностей. Пусть эти возможности мизерны, пусть шансы воздействовать в целом на ситуацию призрачны, но сути это не меняет. Гниды – это плохо, гниды – это антисанитария всего общества. Нашего с вами общества. Значит и ответственность лежит на каждом. У кого эта ответственность больше, у кого меньше…

P.S. Безусловно, вышеописанные случаи единичны, они скорее исключение из правил. В нашей стране каждый готов хоть как-то услужить семьям шехидов, помочь участникам войны, и считает это своим долгом. И именно поэтому появление вышеописанных гнид вдвойне обидно.