После ковидного кризиса глобальная экономика так и не смогла вернуться к прежним темпам роста. На это указывают заключения международных аналитических организаций, пересмотревших свои позитивные ожидания в сторону негативных прогнозов.

Свою лепту в копилку пессимистичных предвкушений вносят аналитики Международного валютного фонда (МВФ) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По свидетельству этих структур, глобальный экономический рост в этом году замедлится. МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,6 процентов — это меньше прошлогоднего уровня в 5,7 процентов.

Всемирный банк и ОЭСР настроены еще более пессимистично. ВБ теперь ожидает подъема мировой экономики в 2022 году всего на 2,9 процентов против прежнего прогноза роста на 4,1 процента. ОЭСР снизил свой прогноз еще существеннее — до трех с 4,5 процентов.

По мнению аналитиков, взлеты и спады в глобальной экономике естественное следствие ее циклов. Мир видел немало кризисов, однако никогда восстановление глобальной экономики не прекращалось так быстро – всему виной, считают они, война в Украине, о которую споткнулось недолгое оживление. Кроме войны восстановлению препятствует затянувшийся ковидный локдаун в Китае. Все эти процессы отражаются на нашей стране с одной стороны, приростом валютных поступлений от дорожающего углеводородного сырья, а с другой — падением реальных доходов населения на волне беспрецедентной инфляции.

Нелегкая ситуация в мировой экономике сопровождается нехваткой продовольствия и ростом продовольственных цен, констатирует депутат и эксперт Вугар Байрамов: «Война между Россией и Украиной нарушила баланс мирового продовольственного рынка, — говорит он. – Полагаю, здесь достаточно отметить, что совместная доля двух стран в мировом экспорте пшеницы составляла 30 процентов, а на продажи кукурузы и минеральных удобрений из Украины и России приходилось аж 20 процентов поставок».

Как отмечает аналитик, глобальная нехватка продовольствия и рост цен остаются в ключе основных социально-экономических проблем года. К тому же не вызывает сомнений тот факт, что инфляция на зарубежных рынках продолжит импортироваться в республику, что повысит стоимость завозимой пшеницы и прочего продовольствия. По этой причине, говорит Байрамов, в рамках стартовавших в стране антиинфляционных мер национальное правительство пытается оптимизировать цены на продовольствие стратегической важности:

«Благодаря имеющимся запасам с начала войны стоимость хлеба у нас стабильна, а вот дальнейшее поведение цен зависит от ситуации на мировых рынках. Война на востоке Европы стала очередным свидетельством простой истины: единственный способ удержать цены заключается в ослаблении зависимости от импорта путем развития внутреннего производства», — пояснил экономист.

Палкой о двух концах называют аналитики рост цен на углеводороды, запускающий инфляционные тренды по всем направлениям потребительских товаров и услуг. С одной стороны, валютные доходы нашей страны растут, но покупательная способность пенсий и зарплат съедается рекордной инфляцией. При этом растущие цены формируют не самую благоприятную почву для экономической активности, считает экономист Натиг Джафарли:

«Дорогие энергоносители – питательная среда для инфляции, — пояснил он. – Растущие цены на нефть и газ приводят к завышенной динамике цен, а подорожание тормозит экономическую активность. По мере ослабления активности в экономике и покупательной способности населения экономический кризис углубляется. Ведь люди вынуждены меньше тратить, покупать меньше товаров и продуктов, а это путь к сокращению производства. Вкупе же все это влияет на цепочки поставок. Иными словами, подорожание энергоносителей работает по всем направлениям, сказываясь на всей совокупности отраслей».

Впрочем, видимый рост макроэкономических показателей навеян дорожающими углеводородами и растущей инфляцией, сообщил в беседе с нами доктор экономических наук, профессор Фикрет Юсифов https://zerkalo.az/za-schet-chego-dostigaetsya-rost-v-ekonomike-esli-za-7-let-inostrannye-i-vnutrennie-investitsii-sokratilis-dvukratno/. Если обратиться к официальной статистике, говорит аналитик, в январе — апреле текущего года номинальный объем ВВП Азербайджана увеличился на 14,5 млрд манатов, или 57,8%, в том числе ненефтяной ВВП — на 3,7 млрд манатов (23,4%). При этом за первые три месяца текущего года внешнеторговый оборот вырос в 2,1 раза — на 4,8 млрд (официальная статистика приводит данные о внешнеторговом обороте только за первые три месяца этого года), в том числе объем экспорта из ненефтяного сектора увеличился на 226 млн долларов (45%).

«Однако в условиях двукратного падения внутренних и внешних инвестиций приведенные показатели – следствие подорожания товаров на мировых рынках и роста цен в самой республике. К тому же почва для повышения цен у нас самая благоприятная – благодаря засилью монополий они в Азербайджане выше мировых», — поясняет он.

Как и следовало ожидать, на дорожающих нефти и газе разрастается финансовая подушка безопасности. Нефтяные поступления в Государственный нефтяной фонд за 5 месяцев текущего года составили 3 млрд 828 млн долларов, увеличившись двукратно по сравнению с отчетным временем прошлого года. Доходы от газа за то же время выросли аж в 8,5 раз. В совокупности нефтегазовые доходы республики за пять месяцев достигли 4 млрд 354 млн 537 тыс. долларов. Но, несмотря на поток нефтедолларов, реальные доходы населения продолжают падение. На этом фоне иные аналитики ожидают дальнейшего роста цен на природное топливо и автомобильное горючее.

А вот судя по официальным цифрам, жить азербайджанцам стало лучше: только за последний год средняя заработная плата в республике увеличилась на 102 маната (14 процентов) – с 722 до 824 манатов. По другому отчету Госкомстата, несмотря на 20-процентную продовольственную инфляцию, совокупный ценовой рост не превысил 13,7 процентов. Получается, рост зарплат даже выше инфляции на 0,4 процента. Впрочем, ведомство апеллируют в своих подсчетах к достаточно обтекаемому показателю средних номинальных зарплат, тогда как более адекватный уровень медианной зарплаты составил, согласно апрельской отчетности Минтруда, всего 405 манатов. Как видно, медианная зарплата вдвое меньше средней номинальной, к которой традиционно апеллирует официальная статистика.