Премьер-министры Польши, Словении и Чехии прибыли в Киев. Об этом сообщил во вторник глава польского правительства Матеуш Моравецкий, сообщает Голос Америки.

«Мы должны как можно скорее остановить трагедию, происходящую на Востоке. Именно поэтому вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским, премьер-министрами Чехии Петром Фиалой и Словении Янезом Яншей мы находимся в Киеве», — написал он на своей странице в «Фейсбук».

Главы трех европейских правительств во вторник отправились в Киев поездом. Это – первый визит подобного рода с начала войны. Приезд иностранных лидеров является существенным успехом Украины в отражении российского нападения, которое, по мнению западных стран, направлено именно на захват Киева.

«Наш долг – быть там, где куется история. Потому что речь идет не о нас, а о будущем наших детей, которые заслуживают возможности жить в мире, свободном от тирании», –сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, как только пересек границу Украины вместе с главой правительства Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей.

По словам Фиалы, цель предприятия состоит в том, чтобы «подтвердить безоговорочную поддержку суверенитета и независимости Украины со стороны всего Евросоюза».

Чешские и польские официальные лица заявили, что миссия премьер-министров была согласована с руководством ЕС на прошлой неделе.

Визит проходит в момент, когда официальные лица Украины выражают мнение, что Москва, возможно, смирится с тем, что не смогла силой навязать Киеву новое руководство.