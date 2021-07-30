Министр национальной обороны Турции Хулуси провел телефонный разговор с афганским коллегой Бисмиллахом Ханом Мохаммади, в ходе которого обсуждалось обеспечение безопасности Международного аэропорта Кабула после вывода из Афганистана войск США и НАТО.

Как передает Анадолу, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и региональной безопасности.

В ходе беседы Хулуси Акар напомнил, что Турция и Афганистан на протяжении всей истории проявляли солидарность друг с другом перед лицом трудностей и испытаний.

По его словам, Анкара неизменно прилагает усилия, направленные на обеспечение “мира и процветания для афганских братьев”.

Глава ведомства подчеркнул важность поддержания мирного процесса в Афганистане.

Турецкий министр напомнил заявление президента Реджепа Тайип Эрдогана о том, что “Турция будет рядом с афганским народом, столько, сколько он пожелает”.