Главы МИД G7 резко осудили признание Россией т.н. ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

«В ходе разговора министры резко осудили признание Россией неподконтрольных правительству Украины районов в Донецке и Луганске и решение ввести в эти районы российские войска», — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страны G7 согласовали единый пакет санкций против России.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман отметила, что Россия стремится отправить международное сообщество обратно во времена империй, что угрожает всему международному сообществу.

По ее словам, Белый дом в ближайшие часы введет «существенные дополнительные санкции» в отношении РФ из-за признания сепаратистских ДНР и ЛНР.