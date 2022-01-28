28 января 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейном Амиром Абдуллахияном.

Как сообщили АПА в МИД, министры выразили удовлетворение развитием различных аспектов отношений между двумя странами.

Министры подчеркнули, что иранские компании в ближайшее время начнут работу над конкретными проектами на освобожденных азербайджанских землях и обменялись мнениями в связи с этим.

Стороны также обсудили другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.