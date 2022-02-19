Главный санитарный врач США Вивек Мурти и его семья инфицированы коронавирусом.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом Мурти сообщил в пятницу в Twitter.

«Я, мой пятилетний сын и моя жена Элис сдали тест на коронавирус и получили положительный результат… У меня и Элис легкие симптомы», — заявил Мурти.

Он рассказал, что понимает чувства людей, заразившихся, несмотря на вакцину. «Когда вы максимально себя обезопасили, заражение коронавирусом может раздражать и расстраивать», — констатировал Мурти.

Врач также подчеркнул важность вакцинации. «Вакцины очень эффективны в спасении наших жизней и предотвращении попадания в больницу», — отметил он.