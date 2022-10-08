Ведущий инфекционист США и главный медицинский советник президента Байдена Энтони Фаучи выступил с предупреждением, что предстоящей зимой появится новый, более опасный вариант коронавируса. Фаучи призвал «не ослаблять бдительности» и ставить «бустер».

Энтони Фаучи призвал не ослаблять бдительности, поскольку в зимние месяцы всегда существует «риск всплеска эпидемии». «Я думаю, что было бы немного легкомысленно внезапно заявить, что мы полностью покончили с пандемией коронавируса», — подчеркнул он.

Фаучи также напомнил, что летом 2021 года, когда волна пандемии неуклонно шла на спад, зимой появился штамм омикрон, вызвавший новую рекордную волну заболеваемости. С тех пор несколько субвариантов штамма омикрон распространились по всему миру и стали доминирующими. 81% случаев заражения коронавирусом во всем мире сегодня вызваны мутантными штаммами омикрона.

«Мы не должны удивляться, если этой зимой появится еще один новый, более заразный вариант», — сказал Фаучи, пояснив, что новые исследования показали, что ряд новых мутантных вариантов выработал устойчивость к обычной вакцине. Поэтому, очень важно пройти вакцинацию специфичной для штамма омикрон вакциной перед наступлением зимы.

По официальным данным, пандемия коронавируса унесла жизни более 6,5 миллионов человек по всему миру, более 620 миллионов человек переболели коронавирусом, однако реальные цифры могут быть намного больше. (israelinfo.co.il)