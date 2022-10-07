Несколько лет назад в Азербайджане в эксплуатацию ввели скоростную электричку Баку-Сумгайыт. В те дни большинство жителей Сумгайыта облегченно вздохнуло, так как кончились их многолетние мучения, связанные с приездом в Баку. Ни для кого не секрет, что многие жители Сумгайыта работают в Баку, и чтобы им добираться до места работы и обратно домой требовалось много времени и нервов. Они с большой радостью стали пользоваться электричкой, оценив основное преимущество этого вида транспорта — уверенность в точном времени прибытия на нужную остановку.

Однако радость вскоре померкла из-за высокой плотности пассажиров в электричке. Особенно эта ситуация стала остро проявляться в сентябре, после возобновление традиционного обучения в школах и вузах, что привело к увеличению количества пассажиров. Ужасающая ситуация дошла до того, что на днях произошел инцидент с участием пассажиров и сотрудников железной дороги. В одном из вагонов произошел технический сбой в системе вентиляции, что привело к возмущению со стороны пассажиров. Они возмущались, что электрички Сумгайыт-Баку курсируют с большими интервалами, в результате в вагоны садятся очень много людей, и это при неработающей вентиляции приводит к ухудшению самочувствия пассажиров, особенно имеющих хронические проблемы со здоровьем.

В качестве выхода из сложившейся ситуации ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 10 октября запускает на линию Сумгайыт-Баку дополнительный поезд.

За несколько дней до инцидента экс-глава ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ныне заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Джавид Гурбанов в беседе с журналистами, отвечая на вопрос по поводу высокой плотности пассажиров, отметил, что количество скоростных электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку, достаточное.

Он также бросил неосторожную фразу о том, что «просто пассажиров очень много». К сожалению, подобное наплевательское поведение находится в привычках азербайджанских чиновников, заботящихся только о собственном благополучии, а не граждан страны. Они реагируют на создавшуюся ситуацию только когда происходят инциденты, не считая нужным заблаговременно позаботься о комфорте пассажиров.

При этом в деятельности ЗАО «Азербайджанские железные дороги» имеется множество недостатков, которые видны даже не специалистам в этой сфере. К примеру, пассажиры той же электрички Баку-Сумгайыт-Баку при выходе на конечной станции должны пройти турникеты на перроне, которые открываются, если приложить к ним билет. Этот процесс отнимает время у пассажиров и создает толчею. Хотя логично предположить, что если пассажир вышел из поезда, то у него есть уже купленный билет, раз он сел в транспорт. Зачем еще устраивать дополнительную нагрузку на его нервы и отнимать его драгоценное время?

Далее, известно, что в поездах Баку-Сумгайыт-Баку функционируют вагоны бизнес-класса. Билет в бизнес-класс стоит два маната, т.е. на 1 манат 30 гяпиков дороже, чем в эконом-класс, и почти никто не приобретает эти дорогие билеты. Раз вагон бизнес-класса можно сказать пустует, то почему бы не использовать его для разгрузки высокой плотности пассажиров?

Помимо этого, есть серьезные недостатки в составлении расписания поездов. Рабочий день завершается в 18:00, а поезда по маршруту Баку-Сумгайыт выезжают в 17:50 и 18:25. При этом пассажирам, которым нужно успеть добраться до железнодорожного вокзала с места работы, еще нужно приобрести билет в кассах или автоматах по их продаже. Сможет ли человек, выйдя в 18:00 с работы, успеть проделать это, учитывая, что у касс и автоматов по продаже билетов уже большая очередь?

Полагаю, что нашим чиновникам не мешало бы ради эксперимента недельку поездить на электричке в часы пик. Почувствовав на своей шкуре неудобства, созданные из-за халатного отношения к возложенным на них обязательствам, они сразу же поумнеют и не будут бросаться фразами, что поездов достаточно, просто пассажиров очень много…