Глава СНБО Алексей Данилов не отрицает точечные удары по России в случае полномасштабного вторжению в Украину. Об этом он сообщает в интервью для BBC News Украина.

«Имеем ли мы возможности — возможности у нас есть. Хватает ли нам этих возможностей — возможно, мы слабее, чем армия РФ, но это не значит, что мы не будем воевать. Более того, у нас есть то, чего нет в России. И мы это знаем, и мы это понимаем», — отметил Данилов.

По его словам, в случае возможной войны с Россией Украина может рассчитывать на поддержку со стороны своих союзников.

«В случае наступления мы будем сражаться. Будем ли просить о помощи? Да, будем. Будут ли нам ее давать — учитывая, сколько обязательств взяли на себя все страны, они должны это выполнить. В них так же есть избиратели, есть люди, которые понимают, что происходит в мире», — сказал глава СНБО.

Данилов считает, что главная задача России в противостоянии с Украиной — расшатать внутреннюю ситуацию. И пока она с ней справляется.

По его словам, эскалация на украинских границах не была для Киева новостью, поскольку Украина уже давно наблюдает за наращиванием российских войск.

Сегодня состоялось заседание СНБО, на котором Данилов заявил, что ситуация на границах Украины контролируема, поводов для паники нет. (korrespondent.net)