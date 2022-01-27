«Самым наглядным примером нашего сотрудничества является участие Президента Азербайджана в Саммите Восточного партнерства в декабре прошлого года».

Как сообщает АПА, об этом в своем выступлении на мероприятии, посвященном переходу президентства в Евросовете к Франции, заявил глава Представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко.

«Наше сильное сотрудничество служит благополучию, как граждан Азербайджана, так и граждан стран ЕС», — подчеркнул посол ЕС.

Он сказал, что ЕС оказывает финансовую поддержку в реализации важных проектов в Азербайджане, охватывающих различные сферы: «Наше двустороннее сотрудничество усиливается с обеих сторон. ЕС является крупнейшим торговым партнером и источником инвестиций для Азербайджана. Уверен, что договор, который будет подписан между ЕС и Азербайджаном, выведет это сотрудничество на более высокий уровень. ЕС является надежным партнером, поддерживающим мир и благополучие в этом регионе, это доказывают и визиты самого высокого уровня официальных лиц ЕС в регион».

Посол ЕС пожелал успехов Франции в период президентства в Евросовете.