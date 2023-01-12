Глава подкомитета Европейского парламента (ЕП) по правам человека бельгийка Мари Арена ушла в отставку после высказанных в ее адрес в европейских СМИ подозрениях в причастности к коррупционному скандалу с Катаром. Об этом сообщил в четверг бельгийский телеканал RTBF.

Мари Арена заявила о своей отставке через несколько часов после того, как в европейских СМИ появилась информация об оплате Катаром ее люксовых авиаперелетов в эту страну и проживания в дорогих отелях. Как отмечает телеканал, евродепутат отрицает свою причастность к коррупционному скандалу и утверждает, что уходит в отставку с поста главы подкомитета ЕП по правам человека «с целью защитить свое доброе имя и результаты своей работы».

Мари Арена при этом не стала сдавать свой мандат европарламентария, рассчитывая таким образом доработать свой пятилетний срок.

Коррупционный скандал в Европарламенте вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре разразился 9 декабря, когда бельгийская полиция провела десятки обысков в Брюсселе и арестовала четырех человек, включая заместителя председателя Европарламента Еву Кайли. Бельгийская прокуратура сообщила, что фигуранты расследования «подозреваются в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/ или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европейского парламента». Цель состояла в том, чтобы улучшить имидж Катара в ЕС в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года.

Среди подозреваемых много итальянцев — как нынешних, так и бывших евродепутатов. Ключевую роль в организации контактов следователи приписывают Антонио Панцери, который занимал должность евродепутата с 2004 по 2019 год. Он избирался сначала от левоцентристской коалиции, а затем от Демократической партии.

Скандал стал тяжелым ударом по имиджу Европарламента, в результате чего его председатель Роберта Метсола представила план искоренения коррупции в ЕП. (ТАСС)