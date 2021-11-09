Иммунный ответ снижается в течение полугода после второй дозы вакцины от коронавируса, и проходить повторную вакцинацию, вероятно, придется каждый год. Такое мнение выразил генеральный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что бустерная доза, третья доза, дает очень, очень высокий уровень защиты <…> Вопрос в том, как долго он будет сохраняться», — сказал Бурла в ходе выступления на вашингтонском Атлантическом совете.

При этом он отметил, что в этом вопросе пока нет определенности, и новые исследования могут изменить эти оценки.