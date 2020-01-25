Глава Пентагона заявил об отсутствии гонки вооружений в сфере гиперзвукового оружия

Министр обороны США Марк Эспер считает, что конкуренция между мировыми державами в сфере разработки гиперзвукового оружия не может считаться гонкой вооружений. Такое мнение он высказал в пятницу, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

«Гиперзвуковое оружие — это просто еще одна система вооружений. У него есть свои уникальные особенности. Я не вижу гонки вооружений как таковой. Когда я думаю о гонке вооружений, я вспоминаю о холодной войне, <…> я не считаю, что мы наблюдаем что-то подобное», — сказал Эспер.

При этом глава американского оборонного ведомства признал наличие конкуренции в этой области и призвал активизировать усилия США по разработке гиперзвукового оружия. «Мы всегда конкурируем в вопросе систем вооружения, и это [гиперзвуковое оружие] — одна из них. <…> Мы должны удвоить и активизировать наши усилия», — сказал он.

Кроме того, министр подчеркнул, что, согласно оборонному бюджету США на 2020 финансовый год (начался 1 октября прошлого года), «Пентагон практически вдвое — почти на $5 млрд — увеличил долгосрочные инвестиции в разработку только гиперзвукового оружия в течение следующих пяти лет». «Наш бюджет на 2021 [финансовый] год будет еще более мощным», — отметил Эспер.(ТАСС)