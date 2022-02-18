Председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер считает ошибкой отсутствие представителей правительства России на этом форуме, который откроется сегодня, 18 февраля, в баварской столице. Сотни лидеров, которые приедут на конференцию, будут очень сожалеть, что Россия не участвует в ней, сказал Ишингер в эфире утренней программы Morgenmagazin на общественно-правовом телеканале ARD.

Основной темой встречи в Мюнхене, по словам немецкого политика, станет вопрос, «что же необходимо сделать, чтобы российская сторона наконец оставила этот угрожающий сценарий вдоль украинской границы и вернулась за стол дипломатических переговоров».

Вольфганг Ишингер назвал «притянутыми за уши» требования РФ предоставить ей «гарантии безопасности», поскольку НАТО, как напомнил Ишингер, за последние 18 лет не сделала ни шага к дальнейшему расширению на восток. «С какой стати сейчас, спустя 18 лет, поднимать этот вопрос? Членство Украины в НАТО не обсуждается», — сказал он.

По мнению политика, за российскими требованиями к Западу на деле скрывается более глубокое желание вернуться к ситуации, в которой Россия была бы окружена подчиненными ей странами, вынужденными отказаться «от своей полной независимости». Но «из этого, конечно же, ничего не выйдет», предупредил глава Мюнхенской конференции по безопасности.

«Здесь, в Мюнхене, мы хотим снова собраться, чтобы сказать: каждое европейское государство должно иметь возможность самостоятельно определять свою судьбу. И при этом не угрожать другим», — сказал Ишингер, добавив, что «никто не угрожает России».