Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в пятницу с инспекцией в приграничную с Ираком юго-восточную провинцию Ширнак, сообщает Агентство Анадолу.

Главу оборонного ведомства в поездке сопровождают начальник Генштаба Яшар Гюлер, командующий сухопутными силами Муса Авсевер, командующий ВМС Аднан Озбал и командующий ВВС Хасан Кучукакъюз.

Хулуси Акар в рамках поездки посетит воинские части, ознакомится с ситуацией в районе границы.

Акар проведет обсуждения в режиме видеоконференции с командирами частей, дислоцированных на границе с Ираком и в зоне антитеррористических операций на севере Ирака.