Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава не дает Кремлю «восстановить империю».

«Наша цель, чтобы у нас была юго-восточная граница с Украиной, а не с Россией. Мы все понимаем, что если Россия завоюет Украину, то не остановится на этом, потому что цель Кремля — восстановить империю», — приводит его слова Interia.

Блащак добавил, что воссоздание Российской империи в Европе — это очень опасное явление.

«Российская империя угрожала и угрожает свободе европейских стран, поэтому необходимо жестко противостоять этой агрессии, отсюда и твердая поддержка, конкретная, реальная поддержка, которую мы оказываем Украине», — подчеркнул министр.