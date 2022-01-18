Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник отбыл с рабочим визитом в Австрию, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В ходе визита министр примет участие в открытии Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности под председательством Азербайджана», — отмечается в информации.

В рамках визита Байрамов также проведет двусторонние встречи с официальными лицами ОБСЕ и Австрии.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в январе-апреле 2022 года будут председательствовать в Форуме.

Форум по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ работает над повышением безопасности и стабильности в военной сфере в Европе и охватывает некоторые из наиболее фундаментальных военно-политических соглашений государств-участников ОБСЕ. Он содействует соблюдению основных мер укрепления доверия и безопасности с целью регулирования обмена между государствами военной информацией и проведения взаимных проверок, а также Кодекса поведения, являющегося ключевым документом, который обеспечивает демократический контроль над силами безопасности. Форум также разрабатывает нормы и оказывает практическую помощь в борьбе с распространением незаконного легкого и стрелкового оружия; занимается вопросами нераспространения оружия массового уничтожения; и осуществляет наблюдения за регулярными контактами, сотрудничеством и обменом военной информацией между государствами-участниками.