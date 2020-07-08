Глава ИАЦ «Альпари»: «Россия — страна полукровка: наполовину — славянская Европа, наполовину — Золотая Орда»

Об экономической ситуации в мире, о том, какой экономический миропорядок ждет нас в ближайшее время, рассказал в интервью # руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

— Как известно, сейчас идёт глобальная экономическая война во всем мире и основное противостояние имеет место быть между США и Китаем. Как в России относятся к этому экономическому противостоянию и как Москва готовится к нему?

— Торговая война США и Китая шла весь прошлый год и в принципе не выявила победителя. У глобальной экономики одна проблема – это Дональд Трамп, который ведет себя как слон в посудной лавке. Своими санкциями и торговыми барьерами он разрушает не только привычную нам глобальную экономику, но и глобальное лидерство США. Я не думаю, что США заморозят инвестиции Китая в свои суверенные бонды, хотя Россия в отношении себя готова к данному сценарию. Доля американских облигаций сейчас составляет менее 1% международных резервов Банка России. А доля монетарного золота более 20%. В принципе новая торговая война США и Китая может вспыхнуть в любой момент. При этом нельзя исключать, что в итоге глобальная экономика распадется на несколько валютных зон. США, например, могут ввести единую валюту для Канады, США и Мексики – амеро.

Россия с 2014 под санкциями. Объявлен поворот на Восток. Планируется, например, что экспорт газа в Китай должен составить 130 млрд куб.м, для сравнения в Европу в текущем году 170 млрд куб.м. Активно идет сотрудничество со странами БРИКС, Турцией, Ираном. Россия имеет все шансы стать фабрикой оборонных технологий для всего не западного мира. До пандемии Россия по ВВП, по ППС стала первой экономикой Европы, пятой в мире. А индекс Мосбиржи переписал исторические максимумы. Международные резервы России превышают $550 млрд, это два годовых бюджета Российской Федерации. Дивидендная доходность российских голубых фишек – 7-10%, что очень привлекательно на фоне нулевых ставок в США и отрицательных в Европе. Теоретически может появиться и единая евразийская валюта – алтын, которая свяжет Беларусь, Российскую Федерацию и Казахстан. О единой валюте первый президент Казахстана господин Назарбаев говорил еще в далеком 1994 году.

С точки зрения цивилизации Россия — страна полукровка, наполовину славянская Европа, наполовину Золотая Орда, последнее роднит Россию с тюркским миром, прежде всего, с Казахстаном и Азербайджаном. И последняя мне, как поклоннику Льва Гумилева, однозначно ближе.

— Возможен ли мир в новой экономической формации с Китаецентризмом? О чем говорит новый экономический порядок? И как будут взаимодействовать экономические образования?

— Китай, конечно, экономический лидер 21-го столетия. У него получилось то, что не получилось у СССР. Поменять социализм на капитализм, сохранив сильное государство. Китайские коммунисты оказались намного мудрей и эффективней советских. Однако, я не думаю, что будет глобализация по-китайски. Западу, России или тюркскому миру навязать китайский глобальный проект невозможно. Повторюсь, мир, вероятно, распадется на несколько независимых центров силы. Пандемия только ускоряет данные тенденции.

— В условиях развития «зеленых технологий», СПГ и других альтернативных энергоисточников, каковы перспективы традиционной энергетики в мировом рынке?

— На исламских форумах я читал, что Всевышний дает нефть тем народам, которых особенно любит. Наверно это шутка, но факт остается фактом, из постсоветских республик состоялись только те страны, где была нефть – Россия, Азербайджан, Казахстан. Я позитивно смотрю на рынки нефти и газа на ближайшие 20 лет. Мировая экономика будет расти, соответственно, будет расти и спрос на нефть. Наиболее быстрыми темпами будет расти нефтехимия. Американская сланцевая индустрия в итоге переживет все проблемы, а зеленые технологии вряд ли серьезная альтернатива. До конца года я предполагаю, что цены на Brent будут в пределах $40-50, в 2021-2022 годах — $50-70.