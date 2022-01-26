Любая угроза в адрес Украины означает угрозу и Европе. С таким заявлением выступил в среду глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Братиславе.

«Угроза против Украины — угроза против Европы», — сказал он, говоря о ситуации вокруг этой страны.

Россия и США ведут переговоры о гарантиях безопасности Москве со стороны НАТО, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.