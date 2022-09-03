Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Еврокомиссия (ЕК) слишком медленно реагирует на интенсивный рост цен на газ и электроэнергию. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Мишель раскритиковал действия ЕК и обвинил ее в медлительной борьбе с высокими ценами на газ. По его словам, Еврокомиссия не представила конкретные предложения по снижению стоимости энергии.

«Мы не только сегодня обнаружили проблему. И мы несколько раз просили Еврокомиссию внести конкретные предложения. Для наших граждан, семей, компаний рост цен на газ и электроэнергию — это катастрофа. Мы не можем терять ни дня, мы не можем позволить себе роскошь ждать еще недели и месяцы», — подчеркнул глава Евросовета.

Мишель добавил, что предложения ЕК следует вынести на обсуждение как можно скорее. «И я надеюсь, что не после речи о положении в Европейском союзе», — заключил он (lenta.ru).