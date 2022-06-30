Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавадов посетил расположенный в Киевской области город Ирпень. Как сообщил # сам Хикмет Джавадов, именно здесь было остановлено наступление российской армии на Киев силами Территориальной обороны Ирпеня и ВСУ.

«На сегодняшний день город разрушен на 70%. Такую цену заплатил Ирпень за то, что сдержал наступление врага на Киев – столицу Украины. Город превратился в руины, сегодня очень больно видеть эту печальную панораму, так как до войны я неоднократно бывал в Ирпене и это был лучший украинский город с европейским развитием инфраструктуры», — отметил он.

Глава ОДАУ встретился с мэром Ирпеня Александром Маркушиным и обсудил с ним участие азербайджанской диаспоры в восстановительных работах.

«В очередной раз хочу поблагодарить компанию «SOCAR Ukraine», которая взялась за восстановление школы №12 имени Зарифы Алиевой, а также проведет реконструкцию парка имени Зарифы Алиевой. Со своей стороны, я проявил инициативу по поиску финансирования для реконструкции детского сада «Пчёлка». Буду благодарен всем друзьям и компаниям, которые помогут мне в этом благородном деле», — отметил он.

Хикмет Джавадов также встретился с начальником полиции Ирпеня Алексеем Малоголовым. Последний поблагодарил почетного председателя ОДАУ Октая Эфендиева за участие в ремонте здания управления полиции Ирпеня.

Глава инвестиционного совета Ирпеня Владимир Карплюк поблагодарил Хикмета Джавадова и руководство Азербайджана за постоянную поддержку городских инициатив в Ирпене.