Гильдия сценаристов США назвала своих лауреатов

Сценаристы южнокорейского фильмов «Паразиты» Пон Джун Хо и Хан Джин Вон, а также фильм «Кролик Джоджо» новозеландца Тайку Вайтити получили премии Американской гильдии сценаристов (WGA) в двух самых престижных категориях. Об этом сообщается в субботу, 2 февраля, на сайте Гильдии, церемония вручения наград традиционно прошла в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Пон Джун Хо и Хан Джин Вон были удостоены премии за «Лучший оригинальный сценарий».

«Паразиты» повествует о парне из бедной семьи, который случайно стал репетитором в состоятельном семействе. Награду в этой категории оспаривали киноленты «1917» Сэма Мендеса, «Образование» Оливии Уайлд, «Достать ножи» Райана Джонсона и «Брачная история» Ноа Баумбака.

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» победу одержал Вайтити за «Кролика Джоджо». Картина повествует о 10-летнем немецком мальчике, потерявшим отца. Он страдает от насмешек сверстников и общается с воображаемым другом Адольфом Гитлером, который отличается от всемирно известного фюрера.

Сценарист Крэйг Мэйзин получил премию за сценарий сериала «Чернобыль» HBO.

Также гильдия отметила заслуги сценаристов сериалов «Барри», «Наследники» и «Фосси/ Вердон».

Премия WGA вручается в 26 номинациях, которые охватывают кино, телевидение, радио и анимацию. Гильдия основана в 1954 году. Она объединяет в своих рядах более 19 тыс. писателей и сценаристов США. (iz.ru)