Власти ФРГ поддержат строительство полевого госпиталя на украинской территории, которое организует компания Zeppelin Mobile Systeme GmbH.

Как сообщает # со ссылкой на зарубежные СМИ, Министерство обороны Украины заказало данный госпиталь в начале осени. Его цена составит примерно девять миллионов евро.

«При поддержке правительства Германии компания поставит украинским вооруженным силам современный полевой госпиталь «под ключ», — говорится в сообщении.

Строительство планируется завершить в 2023 году.