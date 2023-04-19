Министерство обороны Германии готовится заказать партию танков Leopard 2А8.

Как сообщает #со ссылкой на издание Army Recognition, немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann, которая является производителем танков, в ближайшее время может получить заказ по меньшей мере на 18 единиц Leopard 2А8.

Leopard 2А8 построен на базе Leopard 2А7HU и станет заменой Leopard 2A6 в будущем. При этом версия 2А7HU предназначена для Вооруженных сил Венгрии. Ранее Министерство обороны Венгрии разместило заказ на 44 боевые машины.

Leopard 2A8 будет оборудован израильской системой активной защиты Trophy, улучшенной защитой от противотанковых ракет и мин. Также боевая машина получит новую силовую установку. Улучшенная оптика позволит экипажу вести разведку на большем расстоянии.