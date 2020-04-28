Германия окажет Lufthansa финансовую поддержку

Правительство ФРГ согласилось предоставить авиаконцерну Lufthansa помощь в размере около девяти миллиардов евро взамен на блокирующее меньшинство и один или два мандата наблюдательного совета, сообщило издание Business Insider со ссылкой на источники в компании.
По данным издания, во время секретной встречи в понедельник было достигнуто соглашение на рабочем уровне. Глава Lufthansa Карстен Шпор должен встретиться во вторник с канцлером Ангелой Меркель и министром финансов Олафом Шольцем, чтобы официально заключить соглашение.
Карстен Шпор заявил ранее, что из-за потерь авиаиндустрии на фоне пандемии коронавируса ее будущее не может быть гарантировано без государственной поддержки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.(РИА Новости)