Германия объявила в розыск офицера российского ГРУ

Федеральный прокурор Германии объявил в розыск предполагаемого офицера российского ГРУ за организацию хакерской атаки на Бундестаг. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung. Атака была совершена хакерами весной 2015 года, полученные в результате нее документы были выложены на сайт WikiLeaks.

Подозреваемый – 29-летний Дмитрий Бадин. Американские власти подозревают его в атаках на серверы всемирного антидопингового агентства WADA и штаба Демократической партии США. Предположительно он является служащим войсковой части 26165, расположенной на Комсомольском проспекте в Москве.

Она известна тем, что в ней служат криптографы и специалисты по компьютерной безопасности. В советское время эта войсковая часть занималась дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для 6-го управления ГРУ, занимавшегося радиотехнической разведкой.

Прокуратура связывает Бадина с хакерской группировкой Fancу Bear, пишет Süddeutsche Zeitung. Газета утверждает, что немецким спецслужбам удалось выявить личность ещё одного хакера, причастного к атаке на Бундестаг, но не удалось собрать достаточного количества доказательств, чтобы выписать ордер на его арест. Его имя не раскрывается.