Генсек: Тюркоязычные страны будут участвовать в восстановлении Карабаха

«31 марта состоялся очередной саммит тюркоязычных государств. Из-за пандемии заседание проходило в онлайн-формате. Следует отметить, что на этой встрече мы делились радостью в связи с Карабахской победой братского Азербайджана».

Об этом заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдад Амреев.

Он выразил глубокую признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за активное участие в саммите: «Я думаю, что с освобождением азербайджанских земель от оккупации транспортно-коммуникационная сеть и связи между тюркоязычными странами будут расширяться. Я побывал даже в освобожденных от оккупации Физулинском и Агдамском районах. Уверен, что все компании, государственные структуры наших стран охотно примут участие в восстановлении деоккупированных территорий в Карабахе. Верю, что в ближайшем будущем мы добьемся сотрудничества на высоком уровне как на освобожденных от оккупации землях, так и с тюркскими государствами на Востоке и Западе. Мы стали свидетелями активной поддержки президента Ильхама Алиева в этой области».(Report)