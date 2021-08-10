Возможности политического урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе не исчерпаны. Об этом во вторник в ходе визита в военную часть в Араратской области заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

«Мы проводим организованный мониторинг, в том числе с помощью госструктур Армении. Конечно, мы считаем, что инциденты на армяно-азербайджанской границе, о которых вы говорите, представляют угрозу безопасности Армении. Если говорить о путях решения проблемы, мы думаем, что возможности политического решения этой ситуации не исчерпаны, по сути, это был бы лучший вариант для всех», — заявил он.

По словам Зася, ОДКБ серьезно обеспокоена эскалацией на границе. «Мы серьезно обеспокоены недавней эскалацией ситуации на границе. Кроме того, это затрудняет выполнение краеугольных договоренностей, достигнутых между лидерами Армении, Азербайджана, России по прекращению нагорнокарабахского конфликта и поиску путей установления мира в регионе», — добавил он.