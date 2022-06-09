Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 9 июня ликвидировали около 31 700 российских военных, что на 200 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Как передает Укринформ, об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке. Также украинские защитники уничтожили вражеских танков 1398 (+5) единиц, боевых бронированных машин – 3438 (+9), артиллерийских систем – 711 (+8), РСЗО – 213 (+0), средств ПВО – 96 (+0), самолетов – 212 (+0) ), вертолетов — 178 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 562 (+3), крылатых ракет — 125 (+0), кораблей/катеров — 13 (+0), автомобильной техники и автоцистерн — 2421 (+15) ), специальной техники – 53 (+0). Данные уточняются, отметили в Генштабе.