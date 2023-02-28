Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова оказать посильную помощь пострадавшим в результате разрушительных землетрясений на юге и юго-востоке Турции.

Как передает # со ссылкой на Anadolu, об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в ходе поездки в турецкую провинцию Хатай. Его сопровождал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Глава ВОЗ подчеркнул солидарность с турецким народом, выразив соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения.

Он назвал масштабы разрушений «невероятными»: «Это одно из самых страшных бедствий в новейшей истории, повлекшее гибель более чем 44 тыс. и ранение свыше 108 тыс. человек», — отметил глава ВОЗ.

Гебреисус добавил, что обсудил с главой Минздрава Турции проблемы и нужды граждан, которые временно живут в палаточных городках в зоне ЧС.