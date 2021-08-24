В Баку стартовала Неделя украинской кухни – Ukraine Food Week, получив эстафету от двух предыдущих аналогичных конкурсов – Недели узбекской кухни и Недели пакистанской кухни.

Победителей Недели узбекской кухни чествовал сам посол Узбекистана в Азербайджане — Бахром Ашрафханов.

«Это так трогательно слышать бесценные слова в свой адрес и получать такие фантастические подарки! Спасибо Посольству Узбекистана во главе с господином послом, мы уже в который раз испытали на себе вашу щедрость и гостеприимство. Спасибо за незабываемые минуты, которые вы нам подарили», — подвела итоги конкурса его идейный вдохновитель и главный организатор Фахранда Гасанзаде, создатель самого популярного кулинарного сообщества в Азербайджане Azeri Home Chef.

Одна из победительниц Недели узбекской кухни — Маргарита Гунько призналась, что испытала невообразимые эмоции на празднике в Посольстве Узбекистана:

«Это был роскошный, теплый, радушный, искренний прием! Поразило и очаровало внимание посла к каждой участнице. А какие красивые, яркие подарки я получила из рук посла — скатерть ручной работы с потрясающей национальной вышивкой, нож ручной работы со звездами и луной -символом Узбекистана, в красивейшей, резной инкрустированной коробке, кулинарную книгу с рецептами узбекской кухни… Также было очень приятно, что каждая работа участниц, каждый ее нюанс, были отмечены господином послом. Спасибо всем нашим участницам-хозяюшкам-красавицам, которые накрыли такой чудесный, вкусный, яркий стол!»

На этом кулинарные мастерицы останавливаться не намерены. В настоящий момент участницы готовятся к финалу Недели украинской кухни.

«Только за первый день с начала конкурса Ukraine Food Week мы получили 157 работ! Не завидую я нашим жюри в лице посольства и владельцев ресторана «Мама Накормила» Алексея Кучменко и Татьяны Парфенюк — много интересного и познавательного на этой неделе ждет вас!», — прокомментировала # старт конкурса Фахранда Гасанзаде.