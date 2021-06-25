Важнейшим успехом политики Грузии является достижение недавно соглашения между Азербайджаном и Арменией. Это поистине беспрецедентное событие, которое подчеркивает особую роль Грузии в обеспечении мира в регионе, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время презентации в парламенте отчета о проделанной работе и десятилетнего плана развития страны, передает «Грузия Онлайн».

Глава грузинского правительства заявил, что война в Карабахе создала значительные трудности для всего региона.

Для Грузии важны мир и стабильность в соседних странах, правительство проводит политику сбалансированного и в то же время взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнул Гарибашвили.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить лидеров обеих стран, президента Алиева и премьер-министра Пашиняна. Я заявляю о своей готовности продолжить этот процесс для достижения общего мира и стабильности», — сказал премьер-министр.