Шоумен Максим Галкин пошутил над русскими зрителями на концерте в Юрмале. Артист заявил, что в последнее время его соотечественники «внимательно следят, что он говорит на выступлениях». Затем Галкин начал выступать на латышском языке и отметил, что русские «ничего не понимают», передает «ТВ Центр».

«Сегодня я хочу говорить по-латышски. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь! Рядом с вами сидят русские — они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили», — заявил Галкин.

Инсайдер издания отметил, что зрители из Латвии обрадовались попыткам Галкина выступить на их родном языке.

Уже несколько недель Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми находится в Латвии. До этого семья несколько месяцев жила в Израиле.