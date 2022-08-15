«В Волгоградской области сотрудники ФСБ предотвратили взрыв нефтепровода, который готовили двое россиян из праворадикальной группировки «Реструкт» по указанию украинских спецслужб». Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

В сообщении говорится, что двое диверсантов пытались взорвать трубу, но оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. Преступление готовили выходцы из созданного националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак) «Реструкта» — россиянин Андрей Чуенков, 1986 года рождения, и украинец Юрий Ионов, 1988 года рождения.